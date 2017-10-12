Из-за снегопада на Закарпатье транспортный коллапс

На Закарпатье из-за сильного снегопада случился транспортный коллапс. Дорогу настолько засыпало снегом, что многие фуры не смогли по ней проехать, сообщила пользовательница Faceboook Наталья Каблюк.

"На отрезке дороги Стрый-Мукачево на Закарпатье все засыпано снегом, около сотни фур стоят. И это мы еще не доехали до перевала", - написала она.

При этом она опубликовала фотографию транспортного снежного коллапса и отметила, что проезд на перевал в сторону Стрыя закрыли на КПП.

По ее словам, несмотря на закрытый перевал в сторону Стрыя, некоторые водители пытаются проехать между фурами и застрявшими автомобилями, тем самым создавая еще больший коллапс.

Напомним, в Закарпатской области на КПП Нижние Ворота возле села Воловецкое из-за снегопада остановились около 500 автомобилей.

Источник: korrespondent.net