Тука: Россию надо раздробить на части

Отношения Украины с Россией, в первую очередь, должны быть прагматичными. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Главред.

Замминистра считает, что в России власть вряд ли поменяется в ближайшее время.

"Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными", — отметил чиновник.

Тука подчеркнул, что он не понимает тезисов о братских народах, братской любви.

По его словам, политически в перспективе РФ будет оставаться врагом.

"Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", — сказал он.

Напомним, российские военные развернут в аннексированном Крыму еще одну систему противовоздушной обороны С-400 Триумф.

Источник: korrespondent.net