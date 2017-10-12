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10. 12. 2017

У Авакова не видят ничего плохого в вылизывании тарелок

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк не видит ничего зазорного в том, что народный депутат Антон Геращенко вылизывает тарелки. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Полностью поддерживаю своего друга и соратника Антона Геращенко! Кстати, сам так всегда делаю, когда мне очень вкусно и не вижу в этом ничего крамольного", - отметил Шкиряк.

Напомним, ранее экс-замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов опубликовал в Facebook ролик, на котором, человек, похожий на нардепа Антона Геращенко, вылизывает тарелку в одном из кафе.

По словам самого депутата, вылизав тарелку, он выразил уважение повару японского ресторана.

Источник: korrespondent.net

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