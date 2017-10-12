10 декабря 2017, воскресенье, 14:16
-2°C
Завтра 0°C
-2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
10. 12. 2017

В двух областях 84 населенных пункта остались без света

Более 80 населенных пунктов были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий во Львовском и Закарпатской областях. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 9 и в ночь на 10 декабря 2017 года в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 84 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обесточены 43 населенных пункта во Львовской области и 41 населенный пункт Закарпатской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на Закарпатье из-за сильного снегопада случился транспортный коллапс. Дорогу настолько засыпало снегом, что многие фуры не смогли по ней проехать

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу вещи и уеду!

- Пакет нужен?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.