В двух областях 84 населенных пункта остались без света

Более 80 населенных пунктов были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий во Львовском и Закарпатской областях. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 9 и в ночь на 10 декабря 2017 года в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 84 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обесточены 43 населенных пункта во Львовской области и 41 населенный пункт Закарпатской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на Закарпатье из-за сильного снегопада случился транспортный коллапс. Дорогу настолько засыпало снегом, что многие фуры не смогли по ней проехать

Источник: korrespondent.net