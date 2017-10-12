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10. 12. 2017

В КНДР на месте ядерного полигона произошло землетрясение

В Северной Корее на месте полигона, на котором военные проводят испытания ядерного оружия, отмечены подземные толчки. Величина их магнитуды составляла 2,4 и 2,9, заявила геологическая служба США, сообщает Reuters. 

Эксперты полагают, что толчки имели тектоническую природу и не исключают, что данное явление могло быть следствием проведённых ранее Северной Кореей ядерных испытаний.

После атомных взрывов большой мощности, у земной коры происходит сдвижение. Для ее восстановления требуется значительное количество времени.

Напомним, в ночь на 29 ноября Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты, которая пролетев 1000 километров упала в исключительной экономической зоне Японии.

В КНДР заявили, что испытанная межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить США.

Источник: korrespondent.net

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