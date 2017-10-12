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10. 12. 2017

Порошенко: Все зло РФ в Украине фиксируют в Гааге

Все злодеяния, которые совершает Россия в Украине, методично фиксируются в Гааге. Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю дня Международного дня прав человека.

По словам президента, Россия не сможет не избежать ответственности за совершенные преступления в украинском Крыму и Донбассе.

"И каких бы усилий не прилагала Москва, все злодеяния, которые совершает оккупант на нашей земле, методично фиксируются в Гааге", - сказал Порошенко.

По его словам, болезненной ситуация остается в Крыму, права украинцев российские оккупанты нарушают каждый день.

"И эта тенденция только усиливается", - сказал президент.

Напомним, Британия призвала РФ освободить украинских политзаключенных.

Источник: korrespondent.net

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