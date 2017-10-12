В центре Киева в воскресенье в полдень стартовал марш сторонников задержанного ранее экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, на акцию в парке Тараса Шевченко собралось свыше тысячи человек. Они держат в руках флаги в поддержку Саакашвили, партийные флаги и государственные флаги Украины. Акция проходит под лозунгом: Против произвола и коррупции олигархов и барыг.

После митинга участники акции двинулись колонной по улице Владимирской, во главе колонны идет супруга Саакашвили Сандра. Участники акции намерены пройти по улице Богдана Хмельницкого и Крещатик к Майдану Независимости, где проведут митинг в поддержку законопроекта об импичменте президента, за отставку генпрокурора, а также в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве начался марш в поддержку Саакашвили

В ходе митинга в толпе собравшихся звучали призывы пройти маршем к СИЗО Службы безопасности Украины, где сейчас содержится задержанный в пятницу Саакашвили, однако организаторы марша со сцены призвали не торопиться делать это.

Шествие сопровождает большое количество правоохранителей, однако они не препятствуют движению колонны. Патрульная полиция перекрыла движение по ул. Б.Хмельницкого. Акция проходит мирно.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net