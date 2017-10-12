В Украине изменился график движения поездов

В Украине с 10 декабря начинает действовать новый график движения поездов. Изменения также коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

По словам и. о. главы правления УЗ Евгения Кравцова, в новом графике движения появится более 10 новых поездов. Речь идет о следующих:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка ("ночной экспресс", будет курсировать через день);

№12/11 Львов – Одесса ("ночной экспресс", будет курсировать через день);

№26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль (ежедневный двухгрупповой поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса – Пшемысль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов);

№46/45 Ужгород – Лисичанск (ежедневный);

№38/738 Киев – Запорожье ("ночной экспресс" Запорожье – Киев "Интерсити", ежедневно);

№128/127 Ковель – Харьков (будет курсировать через день);

№146/145 Львов – Чоп (ежедневный, в его составе курсирует безпересадочный вагон в новом международном сообщении Киев – Вена);

№329/330 Сумы – Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю);

№747/748 Киев – Тернополь (составом электропоезда "Шкода", ежедневный);

№753/754 Киев – Ковель- Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751/752 Киев – Холм);

№782/781 Киев – Черкассы (ежедневный "региональный экспресс").

Как отмечается, при составлении нового графика были изменены маршруты ряда поездов.

Напомним, Укрзализныця отменит 10 непопулярных поездов внутриукраинского сообщения.

Источник: korrespondent.net