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10. 12. 2017

В Николаеве пьяный военный устроил ДТП

В Николаеве 9 декабря вечером пьяный военный на легковом автомобиле врезался в столб, наличие алкоголя у него в крови подтвердила медэкспертиза. Об этом сообщил спикер полиции Николаева Виталий Душко, передает телеканал 112 Украина.

"Военный, который был за рулем, прошел обследование в медучреждении, которое подтвердило, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В транспортном средстве был только он, у него были царапины на глазу, но он от медицинской помощи отказался", - заявил Душко.

На водителя составили два админпротокала по двум статьям: совершение ДТП и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве пьяный военный устроил ДТП

Душко добавил, что в салоне автомобиля нашли предметы, похожие на дымовые шашки.

Как отмечает местное издание Новости-N со ссылкой на очевидцев аварии, военный после ДТП поспешил бросить свой автомобиль и скрыться во дворах. Прибывшая на место патрульная полиция нашла мужчину. По утверждению свидетелей, военнослужащий сильно пьян. 

Напомним, под Киевом на Бориспольской трассе произошло ДТП со смертельным исходом – легковой автомобиль Hyundai сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте

Источник: korrespondent.net

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