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10. 12. 2017

В Индии полицейский из автомата расстрелял своих коллег

Сотрудник Центральных сил резервной полиции Индии открыл огонь по своим колегам, в результате чего погибли четверо правоохранителей и еще один был ранен. Об этом сообщает The Indian Express.

"Полицейский по имени Сант Сумар поссорился с одним из своих коллег в округе Биджапур, после чего открыл огонь из АК 47", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в лагере Басагуда в штате Чхаттисгарх. Мужчину, который открыл огонь, задержали и допрашивают.

Отмечается, что в результате стрельбы четыре человека погибли и еще одному полицейскому пуля попала в ребро. 

Напомним, в ночном клубе города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области РФ произошла стрельба, в результате которой был убит один из охранников.

Источник: korrespondent.net

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