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10. 12. 2017

В Киеве завершился митинг за импичмент Порошенко

Около 8500 человек завершили шествие в поддержку импичмента президента Петра Порошенко в Киеве. Об этом сообщают Украинские новости.

Как отмечается, в 13:00 колонна дошла до Майдана Незалежности, часть колонны еще идет по ул. Крещатик.

Большинство активистов присоединились к шествию после его начала.

Акция прошла мирно, конфликтов не зафиксировано.

На Майдане Незалежности установлена сцена, началось вече.

На акции присутствуют депутаты Верховной Рады Егор Соболев, Семен Семенченко, Виталий Куприй, Владимир Парасюк, Юрий Деревянко.

Участники митинга требуют отставки Порошенко и освобождения бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net

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