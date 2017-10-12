Эрдоган: Израиль – террористическое государство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, сообщает Hurriyet daily news. Он также подверг критике решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Эрдоган обвинил полицию Израиля в несоразмерном применении силы против палестинских протестующих и назвал Израиль "репрессивным, оккупационными государством".

Ранее Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание в связи с заявлением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Все 14 государств-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции.

Напомним, МИД Украины настаивает на необходимости выполнения решения Совета безопасности ООН относительно статуса Иерусалима и полного соблюдения международного права.

Источник: korrespondent.net