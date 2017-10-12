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10. 12. 2017

Во Франции на мель сел паром с 300 людьми на борту

Во французском порту Кале за сильного ветра на мель сел паром Pride Of Kent, направлявшийся в английский Дувр. Как сообщает издание Le Figaro, инцидент произошел, когда паром с более 300 пассажирами на борту следовал из порта.

Сильный ветер, порывы которого достигали 120 километров в час, подтолкнули его в сторону пирса, из-за чего паром сел на мель. "Сейчас корабль стабилен, в порту решают, каким образом снять его с мели" - сказали в префектуре Па-де-Кале.

Отмечается, что всего на борту парома, который направлялся в Дувр, находились 316 человек, в том числе 208 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас два буксира безуспешно пытаются снять паром с мели. Их работа осложняется погодными условиями. Работу порта пока приостановили.

Ранее не менее 22 человек погибли при крушении парома на северо-западе Нигерии.

Источник: korrespondent.net

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