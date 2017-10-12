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10. 12. 2017

Германия возглавит четыре проекта ЕС в оборонной сфере

Германия будет руководить четырьмя из 17 проектов новой программы ЕС в сфере обороны - PESCO (Permanent Structured Cooperation, или "постоянное структурное сотрудничество"). В частности, ФРГ возглавит медико-санитарную службу, центр логистики, центр учебно-тренировочных миссий и службу, которая займется созданием сил быстрого реагирования, сообщило в воскресенье, 10 декабря, агентство AFP со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы первой встречи PESCO, намеченной 11 декабря.

В этом заседании будут участвовать министры иностранных дел 25 из 28 стран ЕС. Среди других проектов названы программа создания роботов-водолазов и бронированных автомобилей, проекты по улучшению патрулирования морского пространства на юго-востоке Европы, усовершенствованию помощи в чрезвычайных ситуациях и обмену информацией между спецслужбами в области интернета. Число участников отдельных проектов колеблется от двух до 23.

Цель программы PESCO - оптимизировать использование имеющихся ресурсов и повысить эффективность политики ЕС в сфере обороны, говорится в проекте итогового документа встречи. Как отмечается в тексте далее, уже в начале 2018 года предполагается утвердить графики осуществления проектов.

В середине ноября 23 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав официальное уведомление о расширении сотрудничества в военной и оборонной сфере. Как указывает AFP, позже к PESCO присоединились еще две страны - Ирландия и Португалия. По-прежнему не участвуют в ней лишь Великобритания, Мальта и Дания.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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