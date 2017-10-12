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10. 12. 2017

В Донецкой области нашли тайник с оружием из России

В тайнике в Донецкой области пограничники обнаружили 27 осколочных и кумулятивных снарядов для противотанкового гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы в воскресенье, 10 декабря.

Кроме того, в хранилище были обнаружены две реактивные противотанковые гранаты. Из маркировки боеприпасов следует, что они были изготовлены в России.

Находку передали представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с целью дальнейшей утилизации.

 
 

По данным ГПСУ, тайник был обнаружен в результате оперативных мер, проводящихся после выявленных возле Николаевки Донецкой области 9 декабря двух снарядов для противотанкового гранатомета.

Ранее в городе Счастье (Луганская область) в полуразрушенном гараже сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили тайник с миной, гранатами и другими боеприпасами.

Источник: korrespondent.net

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