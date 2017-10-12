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10. 12. 2017

Сильный снегопад затруднил движение в Германии

Сильные снегопады в Германии в воскресенье, 10 декабря, привели к серьезным проблемам с организацией движения на автодорогах и в аэропортах. Аэропорт Дюссельдорфа на несколько часов полностью прервал работу, в воздушной гавани Кельн/Бонн отменены 10 рейсов.

Наиболее серьезно снегопад затронул аэропорт Франкфурта, где в первой половине дня были отменены 267 рейсов. Еще десятки самолетов были отправлены или прибыли с опозданием. Представительница франкфуртского аэропорта назвала сложившуюся ситуацию "драматичной".

Около 16.00 самолеты снова начали приземляться в аэропорту Дюссельдорфа. Ранее некоторые дюссельдорфские рейсы принял аэропорт Кёльн/Бонн.

По всей стране также затруднено движение на автомобильных дорогах. В результате различных дорожно-транспортных происшествий есть тяжелораненые и как минимум один погибший. Опасность представляют и деревья, которые падают под тяжестью скопившегося снега. На железной дороге зафиксированы многочисленные отмены и задержки поездов.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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