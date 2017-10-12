Более трети россиян не читали конституцию – опрос

Никогда не читали конституцию своей страны 37% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центр", обнародованные в воскресенье, 10 декабря.

При этом количество не читавших Основной закон России снизилось в сравнении с прошлыми годами: в 2015 и 2016 годах о том, что они никогда не читали конституцию, заявляли 41% россиян. 11% процентов участников нынешнего опроса заявили, что читали и помнят содержание конституции "довольно хорошо", 25% и 27% соответственно "помнят довольно плохо" и "читали, но ничего не помнят". В 2015 и 2016 годах результаты были почти такими же.

Помимо этого, все больше россиян полагает, что российские власти не соблюдают конституцию страны. 14% опрошенных заявили, что власти "совершенно не соблюдают" Основной закон (показатель двух прошлых лет - 7% и 12%), а 40% указали, что власти РФ "лишь отчасти" соблюдают конституцию (36% и 37%). Вместе с тем снизилось количество считающих, что власти придерживаются конституционных норм. "В полной мере" власти соблюдают конституцию РФ по мнению лишь 5 процентов (по 9% в 2015 и 2016 годах), и "в основном" – 27% (39% в 2015 г. и 35% в 2016 г.)

Уменьшилось и количество знающих о том, какой праздник отмечается в России 12 декабря. 66 процентов знают о Дне конституции (в 2015 - 76%, в 2016 - 70%), 2% опрошенных назвали другой праздник, еще 32% затруднились с ответом.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net