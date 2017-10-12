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10. 12. 2017

Актриса Гузеева попала в базу сайта Миротворец

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная гастрольная деятельность в аннексированном Крыму. Антиукраинская пропаганда", – говорится на сайте.

В доказательство размещены афиши спектаклей с участием Гузеевой в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Также Миротворец опубликовал скриншоты страницы актрисы в Twitter с антиукраинскими сообщениями.

Cмотрите фотогалерею: Актриса Гузеева попала в базу сайта Миротворец

Ранее черный список Миротворца пополнил режиссер Федор Бондарчук.

Источник: korrespondent.net

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