Фирмы Германии подозревают в причастности к катастрофе подлодки Сан-Хуан

Две немецкие компании, Ferrostaal и EnerSys-Hawker, могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан". Как сообщает 9 декабря Bayerischer Rundfunk (BR), при капитальном ремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали все необходимые документы о том, какие именно работы они выполнили.

Помимо прочего, как утверждает BR, на судне были заменены аккумуляторы. Вероятно, именно эти аккумуляторы стали причиной гибели подлодки. Незадолго до того, как 15 ноября прервалась связь с судном, команда подлодки сообщила о коротком замыкании и пожаре. Причиной этого, вероятнее всего, была морская вода, которая попала в аккумуляторы через шноркель (устройство на подлодке для забора воздуха). Команда также сообщила, что аккумуляторы вышли из строя, однако подлодка поначалу продолжала движение под водой.

Штаб-квартира Ferrostaal находится в Эссене, EnerSys-Hawker - в Хагене. По данным BR, с ними был заключен договор на поставку 964 элементов аккумуляторов. Сумма сделки составила 5,1 миллиона евро.

"Существует подозрение, что аккумуляторы, которые были поставлены взамен, частично или полностью не соответствуют стандартам качества, которым они должны соответствовать. Мы также не знаем, откуда они были поставлены, из Германии или из другой страны. Поэтому мы хотим знать, какие инженеры работали на месте, и кто подписал бумагу, что ремонт завершен", - заявила Корнелия Шмидт-Лирман, председатель комитета по зарубежным делам аргентинского парламента.

В Ferrostaal отвергают обвинения в свой адрес. От EnerSys-Hawker пока не поступило заявлений.

Напомним, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Через 15 дней после исчезновения подлодки в Аргентине заявили что операция по спасению экипажа прекращается и искать будут только судно.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net