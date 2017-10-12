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10. 12. 2017

В Румынии перевернулся автобус, есть жертвы

В Румынии между населенными пунктами Борсек и Тулгеш перевернулся микроавтобус Прага - Оргеев, в котором находились граждане Молдовы. В результате аварии два человека погибли, еще 18 человек пострадали. Всего в микроавтобусе находилось 20 человек, сообщает издание Newsmaker.

 По предварительной информации, водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. По словам пресс-секретаря местной полиции, шел снег, к тому же это опасный участок дороги.

Микроавтобус выехал с трассы, врезался в столб и перевернулся.

Молдавский премьер Павел Филипп распорядился создать кризисную группу для выяснения обстоятельств ДТП в Румынии.

https://www.facebook.com/ISUHarghita/videos/941922399295046/

Ранее в Литве перевернулся автобус с детьми: 10 пострадавших.

Источник: korrespondent.net

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