В Румынии перевернулся автобус, есть жертвы

В Румынии между населенными пунктами Борсек и Тулгеш перевернулся микроавтобус Прага - Оргеев, в котором находились граждане Молдовы. В результате аварии два человека погибли, еще 18 человек пострадали. Всего в микроавтобусе находилось 20 человек, сообщает издание Newsmaker.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. По словам пресс-секретаря местной полиции, шел снег, к тому же это опасный участок дороги.
Микроавтобус выехал с трассы, врезался в столб и перевернулся.
Молдавский премьер Павел Филипп распорядился создать кризисную группу для выяснения обстоятельств ДТП в Румынии.
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Ранее в Литве перевернулся автобус с детьми: 10 пострадавших.
Источник: korrespondent.net