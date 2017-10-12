Архиепископ Витебский наградил медалями митрополита Павла и Леонида Гуляко

В Витебске 19 декабря прошли торжества, посвященные 25-летию возрождения православной Витебской и Оршанской епархии.

Праздничные мероприятия начались Божественной литургией в кафедральном Успенском соборе, которую возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Патриаршему Экзарху сослужили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий , епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан , епископ Туровский и Мозырский Леонид, управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович, а также настоятели и клирики храмов Витебской епархии, сообщает vitprav.by.

Литургические песнопения исполнил хор кафедрального собора под управлением Ольги Янченко. Проповедь перед причастием произнес первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов.

После богослужения архиепископ Димитрий наградил епархиальными медалями Святого Владимира исповедника Витебского I степени митрополита Минского и Заславского Павла, Уполномоченного по делам религий и национальностей Беларуси Леонида Гуляко, председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева.

В ответном слове Леонид Гуляко напомнил, что Православная Церковь призвана быть нравственной и духовной опорой суверенного государства.

Патриарший Экзарх всея Беларуси, поздравляя архиепископа Димитрия, духовенство и мирян Витебской епархии, отметил, что торжественное богослужение проходило в кафедральном соборе, восстановленном трудами архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия.

После богослужения митрополит Павел посетил Витебскую духовную семинарию.

Затем в Витебской областной филармонии состоялся праздничный вечер. Митрополит Павел в своем поздравлении пожелал, чтобы праздничное настроение пребывало с верующими Витебской епархии всегда: «И так будет, если мы, как и апостолы, возвратившиеся после вознесения в Иерусалим, будем пребывать в единомыслии, согласии и молитве».

Источник: krynica.info