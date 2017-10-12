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10. 12. 2017

Холодницкий пояснил роль сотрудников ФБР в НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украине на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не принимают участия в проведении расследований. Об этом заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вечером 10 декабря в эфире 1+1

"ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании", – сказал он, добавив, что не говорил бы о "совместной с ФБР спецоперации".

"Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь состоит в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений .... Но работники ФБР не расследуют дела, работники ФБР не включены в состав групп детективов, работники ФБР не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей", – пояснил он. 

Ранее в ФБР заявили, что сотрудничают с НАБУ на основании Меморандума о взаимопонимании, который принят в 2016 году и позволяет американскому ведомству предоставлять помощь в сфере расследований.

Источник: korrespondent.net

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