10 декабря 2017, воскресенье, 23:19
0°C
Завтра +1°C
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
10. 12. 2017

На ярмарке в Германии упала елка, есть пострадавшие

На западе Германии в центре города Эшвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская елка. В результате инцидента, произошедшего вечером в воскресенье, 10 декабря, пострадали 4 человека, сообщает агентство DPA.

Дерево упало на установленную на площади детскую карусель. Как отмечается, дети при падении елки не пострадали, все четверо травмированных – взрослые.

Полиция устанавливает причины происшествия.

Ранее в Германии возле рождественской ярмарки нашли взрывчатку.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

У психолога:

- Я слышу мерзкие голоса.

- Какие?

- Ну вот опять!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.