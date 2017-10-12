На ярмарке в Германии упала елка, есть пострадавшие

На западе Германии в центре города Эшвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская елка. В результате инцидента, произошедшего вечером в воскресенье, 10 декабря, пострадали 4 человека, сообщает агентство DPA.

Дерево упало на установленную на площади детскую карусель. Как отмечается, дети при падении елки не пострадали, все четверо травмированных – взрослые.

Полиция устанавливает причины происшествия.

Ранее в Германии возле рождественской ярмарки нашли взрывчатку.

Источник: korrespondent.net