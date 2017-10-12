Архиепископ Артемий: В Церкви царского режима не было гармонии

Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий возглавил 9 декабря Божественную литургию в православном храме Воздвижения Креста Господня в деревне Свислочь в Гродненском районе по случаю 20-летия восстановления церкви.

Главе епархии сослужили секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Скидельского округа протоиерей Кирилл Близнюк, настоятель храма протоиерей Андрей Русак, духовенство Скидельского благочиния, сообщает orthos.org.

«Святые отцы называют храм «лестницей на небо». Без церковных таинств, без церковной жизни и соборности невозможно спастись. Но вот церкви порой разрушаются, и мы часто даем оценку внешнему – вот это враг, вот это неприятель, вот это враждующие нам силы разрушили храм. Но храмы разрушают сами верующие. Христос с апостолами пришел в Иерусалим и они стояли около древнего Иерусалимского храма. И апостолы в восторге говорят – посмотри, Господи, какой величественный храм, — ведь Иерусалимский храм – это одно из чудес света. А Господь им отвечает – здесь не останется камня на камне. И все потому, что Бог указал дорогу на небо, а строилось царство земное. И с точки зрения сегодняшнего дня, устроения человеческого общества, израильское царство было идеальным. Все было закреплено на религии – и политика, и идеология, и национальная идея. Но это не служило Царствию Божию. Люди не стремились стать лучше, а старались быть величественными в этом мире», – напомнил архиепископ Артемий в проповеди.

«Часто говорят, что сейчас мы возрождаем Церковь. Но какую Церковь мы возрождаем? Того, царского режима? Говорят – какая была гармония, царь православный, верующий, народ – Божий. Но не было никогда никакой гармонии. Никогда власть имущии не смирятся перед Церковью. Во всех странах мира и во все времена власть имущии стараются властвовать над Церковью. Вспомните митрополита Филиппа, Иоанн Грозный считал себя святым, читал на клиросе, надевал монашеские одежды, а убил митрополита за то, что тот обличал его грехи.Поэтому, когда закрываются наши храмы, мы должны подумать о том, что у нас не было церковной жизни, что мы ушли в сторону, что мы забыли Бога, сохраняя внешние ритуалы, внешние обряды, и какую-то внешнюю идеологию», – добавил архиепископ.

Источник: krynica.info