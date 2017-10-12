В декларации Розенблата за 2015 год нашли нарушения

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации внефракционного депутата Борислава Розенблата за 2015 год. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на ответ ведомства на запрос о результатах полной проверки декларации нардепа.

В документе говорится, что в ходе проверки Администрация Государственной пограничной службы не предоставила информацию в ответ на запрос НАПК. Также агентство не получило информацию и подтверждающие документы от компании Галиевский маслозавод имени Мазуркевича.

По результатам проверки установлено, что жена Розенблата пользуется земельным участком площадью 889 кв. м, однако указано, что "член семьи не предоставил информацию о дате приобретения права". Согласно пояснениям депутата, жена унаследовала жилой дом, расположенный на указанном земучастке и являющийся коммунальной собственностью Житомира.

Также Розенблат задекларировал право собственности на 1/2 земучастка общей площадью 1 188 кв. м и 1/2 дома общей площадью 270 кв. м в Дортмунде (Германия), при этом не указав информацию о другом совладельце недвижимости.

Розенблат предоставил НАПК договор купли-продажи от 2013 года, согласно которому владельцами данной недвижимости, помимо него, является Алла Ногина. Таким образом, Розенблат не указал в декларации информацию обо всех совладельцах недвижимости, что является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

Кроме того, жена депутата не указала в декларации проценты от Ощадбанка в размере 345 грн. Не были задекларированы и 823 грн, размещенные в Ощадбанке на счетах Розенблата и его жены.

НАПК установило, что выявленные нарушения не могут быть основанием для привлечения депутата к административной и уголовной ответственности. Теперь Розенблат должен будет подать исправленную декларацию.

Ранее сообщалось, что доказательства, которые детективы Национального антикоррупционного бюро получили 19 октября во время обыска Розенблата, допустимы и могут использоваться в уголовном производстве.

Источник: korrespondent.net