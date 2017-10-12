Витебский священник освятил кресты над останками, за захоронение которых активиста будут судить

В «расстрельном» Воробьевом лесу под Хайсами в Витебском районе 9 декабря были освящены кресты, установленные в память жертв расстрелов, происходивших на этом месте в 1937-1941 годах по приказам НКВД. Кресты освятил настоятель витебского католического прихода святого Антония кс. Вячеслав Борок.

Участники освящения возложили к подножию крестов цветы и зажгли свечи. Обращаясь к Всемогущему, кс. Вячеслав просил благословить кресты, воздвигнутые на месте преступлений красного террора: «И пусть наша вера в Царство Божие способствует тому, чтобы наш мир отстраивался к лучшему, чтобы строился он на фундаменте правды и справедливости. Позволь каждому, кто принял несправедливую смерть и кто похоронен в этом лесу, дождаться славного воскресения», сообщает «Витебская весна».

Воробьев лес под Хайсами называют «Витебскими Куропатами». Первые кресты возникли здесь еще в 2014-м. Сейчас их в «расстрельном» лесу – 34. Последний большой крест был поставлен на опушке леса, его хорошо видно с трассы «Витебск — Городок».

Витебский активист и создатель общественной инициативы «Хайсы» Ян Державцев рассказывает, что за три года собрал свидетельства о расстрелах 32-ух местных жителей.

«Сделано большое дело, потому что я более 20-и лет занимаюсь упорядочением Куропат и знаю, что это такое. И спасибо, что здесь есть такой человек, как Ян Державцев. Что он взял на себя эту ответственность и несет этот крест борьбы за «витебские Куропаты», – оворит ответственный секретарь Консервативно-Христианской партии БНФ и председатель комиссии Сейма по Куропатах и ​​Чернобыля Алесь Чехольский.

Сегодня местом расстрелов интересуются исключительно «черные копатели». В 2015 году в лесу работал 52-й поисковый батальон, после работы которого остались человеческие останки по всему лесу. Активисты похоронили их в гробах около трех больших крестов, установленных в сентябре 2017 года. В результате в декабре на Яна Державцева, на основании заявления председателя Мазоловского сельсовета, был составлен протокол по статье 23:43 КоАП («Нарушение законодательства о погребении»). Суд над активистом состоится 12 декабря в Витебске.

Источник: krynica.info