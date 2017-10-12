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10. 12. 2017

Завтра истекает срок содержания Саакашвили в СИЗО

В партии бывшего президента Грузии Рух нових сил до сих пор не знают, когда состоится суд по избранию меры пресечения для ее лидера Михаила Саакашвили. Об этом сообщил член партии, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 10 декабря.

"Завтра в 22.00 истекает срок содержания Михаила Саакашвили в СИЗО. До этого времени должен состояться суд, где изберут меру пресечения. Пока никакой информации о предстоящем суде мы не получили. Наверное, готовят сюрприз: уведомят за часа три до начала", – заявил Сакварелидзе.

Он призвал в любом случае прийти и поддержать Саакашвили.

"Очень прошу вас максимально мобилизоваться – нас должно быть очень много! Мы должны показать перепуганным барыгам силу народа!" – написал политик.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net

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