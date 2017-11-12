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11. 12. 2017

Жена Саакашвили заявила, что Киев готовит экстрадицию ее мужа в Грузию

Супруга лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили Сандра Руловс заявила в эфире телекомпании Рустави 2, что власти Украины и Грузии готовят экстрадицию ее мужа из Киева в Тбилиси, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему супругу. Скорее всего, решение суду уже продиктовано украинскими властями и его оставят в предварительном заключении. Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси", − отметила жена задержанного политика.

Напомним, в Тбилисском городском суде в ускоренном порядке рассматривается дело о превышении служебных полномочий Саакашвили на посту президента Грузии.

Отметим, в партии Саакашвили до сих пор не знают, когда состоится суд по избранию ему меры пресечения. 

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net

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