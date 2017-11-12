11 декабря 2017, понедельник, 02:25
0°C
Завтра +6°C
0°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
11. 12. 2017

Холодницкий: Конфликт с ГПУ может стать войной

 
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил в интервью ТСН, что в США полностью поддерживают антикоррупционные органы Украины, однако очень недовольны ситуацией, которая сложилась между Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и САП.
 
"Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США − дословно − "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе − что все конфликты должны решаться правовым путем", − рассказал Холодницкий.
 
"Третье − если есть преступные действия в действиях работников прокуратуры, они должны быть изучены следствием и направлены в суд или − закрыто производство. Так же если прокуроры САП или НАБУ совершили какие-то преступные действия, они должны также нести ответственность − по результатам объективного и независимого следствия", − указал глава САП.
 
Он подчеркнул, что если между НАБУ, САП и ГПУ не будет решен конфликт, может начаться " война, а жертвой, в результате, станет вся страна".
 
"На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", − отметил Холодницкий.
 
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, НАБУ обвинило сотрудников Генпрокуратуры и СБУ во вмешательстве в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В результате действий силовиков все операции бюро с агентами под прикрытием были прекращены.
 
Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

У психолога:

- Я слышу мерзкие голоса.

- Какие?

- Ну вот опять!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.