Холодницкий: Конфликт с ГПУ может стать войной

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил в интервью ТСН, что в США полностью поддерживают антикоррупционные органы Украины, однако очень недовольны ситуацией, которая сложилась между Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и САП.

"Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США − дословно − "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе − что все конфликты должны решаться правовым путем", − рассказал Холодницкий.

"Третье − если есть преступные действия в действиях работников прокуратуры, они должны быть изучены следствием и направлены в суд или − закрыто производство. Так же если прокуроры САП или НАБУ совершили какие-то преступные действия, они должны также нести ответственность − по результатам объективного и независимого следствия", − указал глава САП.

Он подчеркнул, что если между НАБУ, САП и ГПУ не будет решен конфликт, может начаться " война, а жертвой, в результате, станет вся страна".

"На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", − отметил Холодницкий.

Как сообщал Корреспондент.net , НАБУ обвинило сотрудников Генпрокуратуры и СБУ во вмешательстве в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В результате действий силовиков все операции бюро с агентами под прикрытием были прекращены.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

Источник: korrespondent.net