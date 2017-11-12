Польша обеспокоена инцидентом во Львовской области

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено антипольским инцидентом во Львовской области, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Напомним, в ночь на 10 декабря неизвестные повредили автобус с польскими номерами на парковке отеля под Львовом. В результате происшествия никто не пострадал.
"Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины", – отмечается в заявлении.
В ведомстве информировали, что украинские власти выясняют обстоятельства происшествия, местные органы полиции и прокуратуры проводят следственные действия.
Глава МИД Украины Павел Климкин осудил инцидент и заявил, что кто-то пытается сорвать визит президента Польши в Украину, который должен состояться 13 декабря.
Источник: korrespondent.net