Польша обеспокоена инцидентом во Львовской области

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено антипольским инцидентом во Львовской области, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, в ночь на 10 декабря неизвестные повредили автобус с польскими номерами на парковке отеля под Львовом. В результате происшествия никто не пострадал.

"Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины", – отмечается в заявлении.

Также указано, что в автобусе ехала группа из 23 польских туристов, среди которых были чиновники местного самоуправления.

В ведомстве информировали, что украинские власти выясняют обстоятельства происшествия, местные органы полиции и прокуратуры проводят следственные действия.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил инцидент и заявил, что кто-то пытается сорвать визит президента Польши в Украину, который должен состояться 13 декабря.

Источник: korrespondent.net