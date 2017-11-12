Вакарчук не намерен участвовать в выборах

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил в видеообращении, что не намерен баллотироваться в президенты Украины и перечислил ключевые моменты для реформирования государства.

"Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", – сообщил музыкант.

Он подчеркнул, что "не давал никаких обещаний политиками или бизнесменам" и его никто не финанисирует.

"Я абсолютно самостоятельный, самодостаточный и финансово независимый человек", – указал Вакарчук.

Музыкант отметил, что современное европейское государство должно строиться на трех колоннах: верховенстве права, качественном государственном аппарате и демократии. По его мнению, первые две колонны в Украине "прогнили насквозь" и их нужно строить немедленно.

Вакарчук настаивает на том, что никто не может быть в стороне от этого процесса, но главная ответственность ложится на политиков.

Он перечислил десять основных шагов, которые, по его мнению, могут изменить Украину к лучшему. Среди них создание антикоррупционного суда, эффективная реформа государственной службы, реформа СБУ, действенная приватизация, изменение избирательного законодательства и другие.

Порошенко наградил Вакарчука орденом Свободы

Ранее сообщалось, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко собирается участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

Источник: korrespondent.net