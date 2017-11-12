В РФ пустили все поезда в обход Украины

Компания Российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью переводит пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины, сообщает РИА Новости.

До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины.



Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что все поезда пустят обход Украины до конца 2017 года. По его словам, всего на участок переключатся 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.



Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась приблизительно в 56 миллиардов рублей. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).

Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.

Напомним, в сентябре 2017 года РЖД запустили по новому обходу грузовые поезда, а в середине ноября пассажирские, которые шли без остановок по старой линии.

РЖД повысила тариф на перевозку грузов из Украины

Источник: korrespondent.net