Великобританию засыпало снегом 10 декабря, во многих регионах страны было парализовано воздушное и железнодорожное транспортное сообщение, пишет ВВС.

В некоторых районах Уэльса выпало от 17 до 30 сантиметров снега.

Отмечается, что если на севере Шотландии снег привычное явление, то во многих других районах Британии его не бывает годами, а на юге Англии многие дети увидели снег впервые в жизни.

Снегопады сочетаются с сильным западным ветром, что затрудняет работу лондонских аэропортов. В Хитроу обе взлетно-посадочные полосы пока работают, однако из-за усиленной очитски самолетов ото льда многие рейсы задерживают.

На юго-западе Англии и в Уэльсе более 2,5 тысячи домов остались без электричества. Некоторые местные дороги заблокированы упавшими деревьями.

Над Ла-Маншем скорость ветра достигает 150 км/ч с порывами до 160 км/ч. Несколько судов подали сигналы о бедствии, а в порту Кале на мель сел паром.

Cмотрите фотогалерею: Британию засыпало снегом, парализован транспорт

Ранее соощалось, что 10 декабря сильные снегопады в Германии привели к серьезным проблемам с организацией движения на автодорогах и в аэропортах.

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Источник: korrespondent.net