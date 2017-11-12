США возобновили выдачу виз в трех городах России

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновляют проведение собеседований на неиммиграционные визы российским гражданам в ограниченном объеме, сообщило посольство США в России, передает Интерфакс.

В ведомстве также уточнили, что посольство в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

"Как упомянул посол США в РФ Джон Хантсман, мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг", − отмечается в сообщении дипмиссии.

В нем подчеркивается, что посольство не сможет возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался "до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".

Ранее сообщалось, что с конца августа 2017 года США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России в ответ на сокращение численности американской дипмиссии в стране.

Источник: korrespondent.net