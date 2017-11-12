11 декабря 2017, понедельник, 05:27
0°C
Завтра +6°C
0°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
11. 12. 2017

США возобновили выдачу виз в трех городах России

 
Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновляют проведение собеседований на неиммиграционные визы российским гражданам в ограниченном объеме, сообщило посольство США в России, передает Интерфакс.
 
В ведомстве также уточнили, что посольство в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.
 
"Как упомянул посол США в РФ Джон Хантсман, мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг", − отмечается в сообщении дипмиссии.
 
В нем подчеркивается, что посольство не сможет возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался "до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".
 
Ранее сообщалось, что с конца августа 2017 года США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России в ответ на сокращение численности американской дипмиссии в стране.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

У психолога:

- Я слышу мерзкие голоса.

- Какие?

- Ну вот опять!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.