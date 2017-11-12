SIPRI: В России и США выросли объемы продаж оружия

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), опубликовал ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира.

Ообщие объемы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг в 2016 году в целом выросли на 1,9 % по сравнению с 2015 годом, при этом Россия и США нарастили продажи оружия.



Аналитики отметили, что продажи оружия в 2016 году выросли впервые после пяти лет непрерывного падения.

Американские компании увеличили свою долю в общем объеме продаж оружия на 4,0%, а общая доля США в мировых продажах оружия составляет 57,9%.

Рост общих продаж российских компаний, внесенных в список 100 крупнейших в мире, составил в 2016 году, согласно подсчетам SIPRI, 3,8%. Доля России в мировых продажах в целом составила 7,1%.

Эксперты SIPRI особо выделили компании, которые отнесли к категории "новых производителей". Они расположены в Бразилии, Индии, Южной Корее и Турции. При этом возглавили список растущих рынков производители Южной Кореи, увеличившие в прошлом году продажи на 20,6 %.

Как и в предыдущие годы, в рейтинге продолжают доминировать компании из США и Западной Европы (63 фирмы из 100).

Первое место в списке SIPRI занимает американский концерн Lockheed Martin, второе, – Boeing, а замыкает тройку еще одна американская компания Raytheon, потеснившая на четвертое место британскую BAE Systems.

Источник: korrespondent.net