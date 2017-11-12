Мадуро отстранил от президентских выборов лидеров оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиционные партии и их лидеры не будут принимать участие в президентских выборах в стране, намеченных на 2018 год, сообщает Интерфакс.

По его словам, такое постановление вынесло Национальное учредительное собрание после того, как оппозиция отказалась участвовать в воскресных муниципальных выборах, и призвала к их бойкоту.

Мадуро объявил, что основные оппозиционные партии − "Справедливость − превыше всего" и "Народная воля" − "с сегодняшнего дня перестают существовать".

Европейские наблюдатели считают заявление президента Венесуэлы свидетельством концентрации власти и устранения опасных конкурентов на предстоящих выборах.

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Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле по сравнению с минувшим годом составила 4115%.

Источник: korrespondent.net