Киев первым начал историю с "черными списками" − посол Польши

Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил в интервью Деловой столице, что начало "черным спискам" положила Украина.

"Что касается персон нон-грата, то начало этой истории положила украинская сторона. Год назад мэра польского города Перемышль Роберта Хому не пустили в Украину. Потом такая же история приключилась с польским профессором из Люблина. Потом последовала ответная реакция с польской стороны, и в Польшу не пустили Святослава Шеремету", − отметил Пекло.

Дипломат считает, что было бы лучше наладить прямую систему коммуникаций и обсуждать желательность пребывания в стране того или иного гражданина.

"Потому что такие случаи, как с мэром Перемышля, польским профессором, Шереметой − лишь на руку тем маргинальным элементам, кто хочет испортить отношения между Польшей и Украиной", − подчеркнул посол.

Напомним, польские власти официально заявили о начале действия "черного списка" для украинцев, запретив въезд секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету.

В МИД Польши отметили, что решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.

Украина договаривается с Польшей о сокращении "черных списков"

Источник: korrespondent.net