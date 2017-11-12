11 декабря 2017, понедельник, 06:58
0°C
Завтра +6°C
0°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
11. 12. 2017

Киев первым начал историю с "черными списками" − посол Польши

Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил в интервью Деловой столице, что начало "черным спискам" положила Украина.

"Что касается персон нон-грата, то начало этой истории положила украинская сторона. Год назад мэра польского города Перемышль Роберта Хому не пустили в Украину. Потом такая же история приключилась с польским профессором из Люблина. Потом последовала ответная реакция с польской стороны, и в Польшу не пустили Святослава Шеремету", − отметил Пекло. 
 
Дипломат считает, что было бы лучше наладить прямую систему коммуникаций и обсуждать желательность пребывания в стране того или иного гражданина.  
 
"Потому что такие случаи, как с мэром Перемышля, польским профессором, Шереметой − лишь на руку тем маргинальным элементам, кто хочет испортить отношения между Польшей и Украиной", − подчеркнул посол.
 
Напомним, польские власти официально заявили о начале действия "черного списка" для украинцев, запретив въезд секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету. 
 
В МИД Польши отметили, что решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.
 
Украина договаривается с Польшей о сокращении "черных списков"

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

У психолога:

- Я слышу мерзкие голоса.

- Какие?

- Ну вот опять!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.