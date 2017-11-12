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11. 12. 2017

В Канаде более 40 сотрудников фермы отравились угарным газом

В Канаде 42 человека были госпитализированы в связи с отравлением угарным газом на ферме, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел 9 декабря в муниципалитете Делта провинции Британская Колумбия. Состояние десяти из более 40 пострадавших оценивается как критическое.

Утечка газа произошла в теплице фермы, где уже более 20 лет выращивают томаты, огурцы и перцы. Предположительно, причиной инцидента стала неполадка газового двигателя моющей машины.

В Ивано-Франковске пять человек отравились угарным газом

Ранее сообщалось, что в испанской гостиницее минимум 34 человека отравились угарным газом.

Источник: korrespondent.net

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