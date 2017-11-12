СМИ: В США опасаются биологического оружия Северной Кореи

Разведка США более десяти лет назад представила Конгрессу доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что доклад был представлен за пять месяцев до первого ядерного испытания КНДР в 2006 году. Согласно отчету, тогда Северная Корея собрала группы ученых, однако им, предположительно, не хватало технических навыков.

"Ресурсы Пхеньяна включают рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру", − говорилось в докладе.

В настоящее время американская и азиатская разведка, а также эксперты считают, что КНДР "неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для передовой программы биологического оружия, от фабрик, которые могут производить микробов, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях", сообщает газета.

Кроме того, правительство Северной Кореи направляет своих ученых за границу для получения ученой степени по микробиологии.

В статье указано, что угроза биологического нападения со стороны КНДР считается достаточно серьезной, поскольку Пентагон регулярно вакцинирует против сибирской язвы и оспы все войска, связанные с Кореей.