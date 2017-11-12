Нетаньяху назвал условие переговоров с Аббасом

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к "мужественным жестам" в отношении палестинцев. С таким заявлением политик выступил в воскресенье, 10 декабря, на совместной пресс-конференции с главой израильского правительства в Париже.

В частности, Макрон считает необходимым найти выход "из сложившегося тупика". В качестве одного из шагов французский президент назвал отказ от израильской политики строительства поселений на территории Палестинской автономии. Макрон также вновь высказался в поддержку идеи создания двух государств, как возможного решения конфликта на Ближнем Востоке.

Франция придерживается позиции, что заявление президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей еврейского государства опасно и противоречит международному праву.

В свою очередь, Биньямин Нетаньяху не разделяет критики в адрес решения Трампа. По словам премьер-министра Израиля, чем скорее палестинцы смирятся с тем, что Иерусалим является столицей Израиля, тем скорее возможно мирное урегулирование.

Напомним, 6 декабря Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива.

Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом и объявил уже объединенный город своей столицей. Это решение не было признано Советом Безопасности ООН, который уже почти 50 лет призывает Израиль вернуть суверенитет над Восточным Иерусалимом палестинцам, считающим его столицей своего будущего государства.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net