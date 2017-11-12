Итоги 10.12: Антипольский инцидент, митинг в Киеве

Под Львовом подорвали автобус с польскими номерами
Неизвестные повредили автобус с польскими номерами на парковке отеля в Львовской области. В полиции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
МИД Польши подтвердило, что в ночь на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства. В ведомстве отметили, что обеспокоены очередным антипольским происшествием на территории Украины.
Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
В Киеве проходил митинг за импичмент Порошенко
В Киеве состоялось шествие за отставку президента Украины Петра Порошенко и освобождение бывшего лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.
В митинге участвовали около 8500 человек, он прошел без конфликтов.
Позже сторонники Саакашвили разбили витрину магазина Roshen неподалеку от изолятора временного содержания СБУ.
В Осло вручили Нобелевскую премию мира
В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год. Ее получило Движение за ядерное разоружение.
Организация награждена "за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого использования ядерного оружия", а также за ее "революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия".
Курс биткоина резко упал
Курс биткоина снизился на 7,93%, до 14190 долларов. При этом уровень капитализации криптовалюты опустился до 237 миллиардов долларов.
Тука заявил, что Россию надо раздробить на части
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в перспективе РФ будет оставаться врагом Украины.
"Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача − стремиться раздробить Россию на части", − отметил он.
Гузеева попала в базу Миротворца
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма.
В доказательство размещены афиши спектаклей с участием Гузеевой в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также скриншоты страницы актрисы в Twitter с антиукраинскими сообщениями.
Источник: korrespondent.net