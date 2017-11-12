Итоги 10.12: Антипольский инцидент, митинг в Киеве

Под Львовом подорвали автобус с польскими номерами

Неизвестные повредили автобус с польскими номерами на парковке отеля в Львовской области. В полиции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

МИД Польши подтвердило, что в ночь на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства. В ведомстве отметили, что обеспокоены очередным антипольским происшествием на территории Украины.

Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

В Киеве проходил митинг за импичмент Порошенко

В Киеве состоялось шествие за отставку президента Украины Петра Порошенко и освобождение бывшего лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

В митинге участвовали около 8500 человек, он прошел без конфликтов.

Позже сторонники Саакашвили разбили витрину магазина Roshen неподалеку от изолятора временного содержания СБУ.

В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год. Ее получило Движение за ядерное разоружение.

Организация награждена "за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого использования ядерного оружия", а также за ее "революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия".

Курс биткоина резко упал

Курс биткоина снизился на 7,93%, до 14190 долларов. При этом уровень капитализации криптовалюты опустился до 237 миллиардов долларов.

Тука заявил, что Россию надо раздробить на части

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в перспективе РФ будет оставаться врагом Украины.

"Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача − стремиться раздробить Россию на части", − отметил он.

Гузеева попала в базу Миротворца

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма.

В доказательство размещены афиши спектаклей с участием Гузеевой в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также скриншоты страницы актрисы в Twitter с антиукраинскими сообщениями.

Источник: korrespondent.net