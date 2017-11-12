В зоне АТО 35 обстрелов, четверо ранены – штаб

За минувшие сутки, 10 декабря, подразделения сепаратистов 35 раз обстреляли позиции ВСУ. Среди украинских военных четыре человека получили легкие ранения, у еще одного бойца боевая травма, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров", – говорится в сообщении.

По информации военных, активизировался с наступлением сумерек и вел огонь по укреплениям в районе Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Травневого и Зайцевого. Кроме того, применялись гранатометы различных типов и легкое пехотное вооружение в районе этих населенных пунктов, а также Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганска.

На Донецком направлении эпицентром противостояния остается район Авдеевки.

"В частности, более трех десятков мин 82-го калибра в вечернее время захватчики выпустили по нашим позициям вблизи шахты Бутовка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Каменки, Авдеевки и Красногоровки. А на Приазовье из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Старогнатовки", – отметили в штабе.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 9 декабря на Донбассе зафиксировали 39 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда среди военных пострадавших не было.

Источник: korrespondent.net