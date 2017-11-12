У Корейского полуострова начались учения по отслеживанию ракет КНДР

К совместным учениям по отслеживаю полетов ракет, запущенных Северной Кореей, приступили в понедельник Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты, сообщает Интерфакс.

В маневрах, проходящих вблизи Корейского полуострова, принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны Иджис – два корабля ВМС США и по одному от Южной Кореи и Японии.

"В ходе учений корабли с системами Иджис будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией", – говорится в сообщении министерства обороны Южной Кореи.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Госдепе США назвали условие для начала диалога с Северной Кореей. В Вашингтоне считают, что КНДР не демонстрирует никакого интереса в переговорах и в серьезных дискуссиях, когда продолжает запускать баллистические ракеты.

Ранее в Пхеньяне заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние заявления американских чиновников свидетельствуют о подготовке к нанесению удара по Северной Корее.

Источник: korrespondent.net