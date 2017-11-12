В Украине обесточены более 500 населенных пунктов

По состоянию на утро понедельника, 11 декабря, в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в Украине остаются без электроснабжения 537 населенных пунктов в 14 областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 10-11 декабря из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 537 населенных пунктов в 14 областях, а именно: Черкасская – 150 н.п., Киевская – 114 н.п., Львовская – 54 н.п., Полтавская – 52 н.п., Кировоградская – 41 н.п., Днепропетровская – 24 н.п., Одесская - 24 н.п., Запорожская – 19 н.п., Черниговская – 19 н.п., Сумская – 14 н.п., Херсонская – 10 н.п., Николаевская – 7 н.п., Закарпатская – 6 н.п. и Донецкая - 3 н.п.", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Также в понедельник в Украине ожидаются сложные погодные условия, в частности сильный мокрый снег и порывы ветра 15-20 м/с.

"11 декабря в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с; на Закарпатье, ночью и в Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром на дорогах большинства областей гололедица", – сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве и Киевской области сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на понедельник в Киеве дороги от снега чистили более 300 единиц спецтехники.

Источник: korrespondent.net