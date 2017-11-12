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11. 12. 2017

В Канаде мэр города подстрелил себя на охоте

Мэр канадского города Хэппи Вэлли-Гуз-Бэй в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Джон Хикей получил серьезное ранение во время охоты.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на полицию столицы провинции города Сейнт Джон, мэр получил пулю в подбородок.

Хикей находился в лесу один, но ему удалось выбраться к дороге, где случайные свидетели оказали ему первую помощь и вызвали врачей. В лечебное учреждение его доставили в критическом состоянии.

Сейчас мэр находится в больнице Сейнт Джона, где перенес сложную операцию. Другие подробности инцидента пока остаются неизвестными.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Харьковской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего знакомого, перепутав его с зайцем.

Напомним, в Сети было обнародовано видео с канадским охотником, которого атаковал медведь. 

Источник: korrespondent.net

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