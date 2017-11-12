Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева, где ему будут избирать меру пресечения. Об этом сообщил нардеп Юрий Деревянко на своей странице в Facebook утром в понедельник, 11 декабря.

"Только что (около 8.45, – ред.) Михаила Саакашвили вывезли из изолятора СБУ в Печерский суд, ул. Хрещатик, 42. Все собираемся там", – написал Деревянко.

Он также сообщил, что начало судебного заседания запланировано на 11.00. Силовики усиленно охраняют район возле Печерского райсуда на Крещатике.

Cмотрите фотогалерею: Саакашвили из СИЗО доставили в суд

"В 7.30 без адвокатов вручили ходатайства. Самому адвокату вручили ходатайство в 8.30. Это грубое нарушение законодательства!" – добавил Деревянко.

Адвокат Павел Богомазов подтвердил Украинской правде, что Саакашвили доставили в суд: "Да, Михаил уже в Печерском суде на Крещатик, 42-а. Я с документами работаю".

Отметим, сегодня в 22.00 истекает срок содержания Саакашвили под стражей.

Источник: korrespondent.net