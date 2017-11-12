11 декабря 2017, понедельник, 11:30
-1°C
Завтра +5°C
-1°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
11. 12. 2017

КПП Станица Луганская возобновил работу

Пункт пропуска Станица Луганская возобновил работу после того, как закрылся на два дня из-за ремонта моста. Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире 112 Украина.

"В 08:00 открылся КПП. Первоочередные работы сделаны, мы готовы к восстановлению движения. Будем надеяться, что и та сторона также восстановит движение, чтобы не повторялась история с КПП Золотое, когда мы ожидали восстановления движения, но российско-террористические войска отказались очередной раз пропускать автомобили и граждан в данном направлении", – заявил Слободян.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 декабря пропуск людей через КПП Станица Луганская на Донбассе был приостановлен в связи с проведением ремонтных работ на мосту, который ведет на оккупированную часть Луганской области.

Речь шла о ремонте деревянных опор моста на неподконтрольной Украине территории в целях безопасности перемещения людей.

КПП на Донбассе меняют график работы

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.