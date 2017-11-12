КПП Станица Луганская возобновил работу

Пункт пропуска Станица Луганская возобновил работу после того, как закрылся на два дня из-за ремонта моста. Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире 112 Украина.

"В 08:00 открылся КПП. Первоочередные работы сделаны, мы готовы к восстановлению движения. Будем надеяться, что и та сторона также восстановит движение, чтобы не повторялась история с КПП Золотое, когда мы ожидали восстановления движения, но российско-террористические войска отказались очередной раз пропускать автомобили и граждан в данном направлении", – заявил Слободян.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 декабря пропуск людей через КПП Станица Луганская на Донбассе был приостановлен в связи с проведением ремонтных работ на мосту, который ведет на оккупированную часть Луганской области.

Речь шла о ремонте деревянных опор моста на неподконтрольной Украине территории в целях безопасности перемещения людей.

КПП на Донбассе меняют график работы

Источник: korrespondent.net