В Калифорнии (США) лесные пожары добрались до округа Санта-Барбара, сообщает NBC. В регионе проводят обязательную эвакуацию. В округе проживают около 100 тысяч человек.

Актер Роб Лоу, который живет в Санта-Барбаре, сообщил в своем Twitter, что огонь приближается к городу. Он отметил также, что пакует вещи для эвакуации.

Cмотрите фотогалерею: Пожары в Калифорнии: в Санта-Барбаре объявили эвакуацию

Лесные пожары в Калифорнии бушуют уже около недели. Самым большим является пожар "Томас". Он протягивается от округа Вентура до Лос-Анджелеса.

Напомним, ущерб от пожаров в Калифорнии превысил 9 млрд долларов – это самый существенный ущерб, причиненный пожарами, в истории США.

Источник: korrespondent.net