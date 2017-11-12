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11. 12. 2017

Пожары в Калифорнии: в Санта-Барбаре объявили эвакуацию

В Калифорнии (США) лесные пожары добрались до округа Санта-Барбара, сообщает NBC. В регионе проводят обязательную эвакуацию. В округе проживают около 100 тысяч человек.

Актер Роб Лоу, который живет в Санта-Барбаре, сообщил в своем Twitter, что огонь приближается к городу. Он отметил также, что пакует вещи для эвакуации.

Cмотрите фотогалерею: Пожары в Калифорнии: в Санта-Барбаре объявили эвакуацию

Лесные пожары в Калифорнии бушуют уже около недели. Самым большим является пожар "Томас". Он протягивается от округа Вентура до Лос-Анджелеса. 

Напомним, ущерб от пожаров в Калифорнии превысил 9 млрд долларов – это самый существенный ущерб, причиненный пожарами, в истории США.

Источник: korrespondent.net

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