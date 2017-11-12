Под Харьковом комбриг ВСУ пытался убить своего зама – СМИ

В Харьковской области в городе Чугуев командир 92-й отдельной механизированной бригады пытался убить своего заместителя. Об этом сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утверждается, что инцидент произошел после Дня вооруженных сил в ночь на 7-е декабря на территории военной части 0501 92-й ОМБР.

"Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины. Затем комбриг приказал заму ехать в учебный центр, куда тот прибыл около 21:00", – говорится в сообщении.

По информации издания, затем комбриг приказал пяти офицерам, находившимся в помещении, выйти наружу. Вместо них внутрь зашли двое военнослужащих, которые закрыли за собой дверь. Тогда командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот уклонился.

"Затем командир приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство. Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда заместитель командира бригады упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и убежать", – пишет издание.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве (115 УК Украины). На место инцидента также выезжали сотрудники военной прокуратуры.

Также сообщается, что на следующий день пострадавший был переведен в харьковский военный госпиталь с травмой головы. Его жизни ничто не угрожает.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 ноября в Киевской области старший лейтенант ударил кувалдой солдата-срочника по голове. Пострадавшего срочно госпитализировали. Позже выяснилось, что оба военнослужащих находились в состоянии наркотического опьянения.

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Источник: korrespondent.net