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11. 12. 2017

Против КНДР ввели новые санкции

Власти Южной Кореи в понедельник, 11 декабря, добавили ряд северокорейских корпораций и отдельных личности в свой список санкций, которые являются частью усилий, направленных на прекращение финансирования программ вооружения Пхеньяна, сообщает AP.

"По словам южнокорейского правительства, в список санкций добавлено 20 корпораций КНДР, включая несколько банков и компаний, а также 12 человек", - говорится в сообщении.

В Министерстве объединения Южной Кореи отметили, что такие мероприятия будут "напоминать международному сообществу о рисках проведения операций с корпорациями и отдельными личностями" в Северной Корее.

Отмечается, что в список санкций, в частности, вошли Rason International Commercial Bank и Korea Zinc Industrial Group. Кроме того, сообщается, что отдельными личностями в черном списке стали представители Северной Кореи, работающие в банках или компаниях страны, которые расположены в Китае, России, Вьетнаме и Намибии.

Напомним, у Корейского полуострова начались учения по отслеживанию ракет КНДР.

Источник: korrespondent.net

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